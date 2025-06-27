Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Türk Eğitim-Sen Bafra Şubesinden aşure etkinliği

        Türk Eğitim-Sen Bafra Şubesince aşure etkinliğini gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 17:50 Güncelleme: 27.06.2025 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Eğitim-Sen Bafra Şubesinden aşure etkinliği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Eğitim-Sen Bafra Şubesince aşure etkinliğini gerçekleştirildi.

        Bafra Öğretmenevi bahçesinde yapılan etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bafra Gençlik Merkezi iş birliğiyle aşure dağıtıldı.

        Türk Eğitim-Sen Bafra Şube Başkanı Feyyaz Yörük, aşure gününün İslam dünyasında hem matem hem de umutla anılan çok özel bir gün olduğunu belirterek, "Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturması ve peygamberlerin mucizevi kurtuluşu gibi rivayetlerle anılırken, aşurenin paylaşılması da toplumsal birlik ve hoşgörünün sembolüdür. Yas, umut, paylaşım ve bereketi barındıran bu çok yönlü kültürel mirası dört yıldır yaşatmaktan gurur duyuyoruz. Etkinliğimize katkıda bulunan, emeği geçen ve katılım sağlayan herkese yürekten teşekkür ederiz." dedi.

        Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş ile İlçe Nüfus Müdürü Müslim Aktaş da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sakarya'da iki mahalle için tahliye kararı!
        Sakarya'da iki mahalle için tahliye kararı!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Üvey kızına dışkı yedirdi! Cezası az bulundu!
        Üvey kızına dışkı yedirdi! Cezası az bulundu!
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        İsrail Başsavcılığı Netanyahu'nun talebini reddetti
        İsrail Başsavcılığı Netanyahu'nun talebini reddetti
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da

        Benzer Haberler

        Samsun'da üniversiteyi birlikte okuyan anne kız diplomalarını aldı
        Samsun'da üniversiteyi birlikte okuyan anne kız diplomalarını aldı
        Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası Samsun'da başladı
        Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası Samsun'da başladı
        Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası
        Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası
        Havza'da sağlıklı hayat merkezi kurulacak
        Havza'da sağlıklı hayat merkezi kurulacak
        Samsun'da cankurtaranlar 18 günde 26 kişiyi boğulmaktan kurtardı
        Samsun'da cankurtaranlar 18 günde 26 kişiyi boğulmaktan kurtardı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı