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        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Şubesinden Ankara gezisi

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Şubesi Başkanı Rahmi Şahin ve dernek üyeleri, Ankara'ya gezi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 12:16 Güncelleme: 28.06.2025 - 12:18
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        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Şubesinden Ankara gezisi
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        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Şubesi Başkanı Rahmi Şahin ve dernek üyeleri, Ankara'ya gezi düzenledi.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, gezi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) ziyaret eden gaziler, yürütülen çalışmaları ve Meclis binasını görme fırsatı buldu.

        Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsunlu gazilere Meclis ve bahçesi hakkında bilgi vererek rehberlik etti.

        Gaziler, Ankara ziyaretlerinde hem başkentin tarihi ve kültürel dokusunu deneyimleme hem de milli iradenin tecelli yerini görme imkanı buldukları için memnuniyetlerini dile getirdi.

        Şahin, gezinin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Milletvekilimiz Sayın Orhan Kırcalı'ya ev sahipliği ve rehberliği için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tür ziyaretler, bizlere her zaman moral ve motivasyon kaynağı olmaktadır." ifadelerini kullandı.

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