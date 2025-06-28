Vezirköprü'de Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinin yönetimi belirlendi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kurulan Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kurulan Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.
Üyelerin katılımıyla yapılan toplantıda, kooperatifin ilk yönetim kurulu seçimi yapıldı. Yapılan seçim sonucunda Ünal Teber, oy birliğiyle yönetim kurulu başkanlığına getirildi.
Genel kurulda kooperatifin işleyişi, hedefleri ve geleceğe yönelik projeleri üzerine değerlendirmede bulunuldu.
Teber, birlik ve dayanışmanın önemine dikkati çekerek, "Birlik olursak ilçemiz için büyük işler başarabiliriz. Vezirköprü’ye katkı sunacak projeler üzerinde çalışacağız." dedi.
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