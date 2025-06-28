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        Vezirköprü'de Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinin yönetimi belirlendi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kurulan Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 14:40 Güncelleme: 28.06.2025 - 14:40
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        Vezirköprü'de Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinin yönetimi belirlendi
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kurulan Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

        Üyelerin katılımıyla yapılan toplantıda, kooperatifin ilk yönetim kurulu seçimi yapıldı. Yapılan seçim sonucunda Ünal Teber, oy birliğiyle yönetim kurulu başkanlığına getirildi.

        Genel kurulda kooperatifin işleyişi, hedefleri ve geleceğe yönelik projeleri üzerine değerlendirmede bulunuldu.

        Teber, birlik ve dayanışmanın önemine dikkati çekerek, "Birlik olursak ilçemiz için büyük işler başarabiliriz. Vezirköprü’ye katkı sunacak projeler üzerinde çalışacağız." dedi.

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