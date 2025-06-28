Vezirköprü'de Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinin yönetimi belirlendi

Teber, birlik ve dayanışmanın önemine dikkati çekerek, "Birlik olursak ilçemiz için büyük işler başarabiliriz. Vezirköprü’ye katkı sunacak projeler üzerinde çalışacağız." dedi.

Üyelerin katılımıyla yapılan toplantıda, kooperatifin ilk yönetim kurulu seçimi yapıldı. Yapılan seçim sonucunda Ünal Teber, oy birliğiyle yönetim kurulu başkanlığına getirildi.

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