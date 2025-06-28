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        Samsun'da denetimli serbestlik personeline aile danışmanlığı eğitimi verilecek

        Samsun'da, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle "Denetimli Serbestlik Personelinin Aile Danışmanlığı Eğitimi Yoluyla Suçla Mücadele Kapasitesini Artırmak Projesi"nin sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 14:47 Güncelleme: 28.06.2025 - 14:47
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        Samsun'da denetimli serbestlik personeline aile danışmanlığı eğitimi verilecek
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        Samsun'da, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle "Denetimli Serbestlik Personelinin Aile Danışmanlığı Eğitimi Yoluyla Suçla Mücadele Kapasitesini Artırmak Projesi"nin sözleşmesi imzalandı.

        OKA 2025 Yılı Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan, Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan projenin sözleşmesi, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu tarafından imzalandı.

        Proje, 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi çerçevesinde, aile temelli sosyal hizmet yaklaşımlarını güçlendirmeyi ve suça sürüklenme riskinin azaltılmasında bütüncül bir yöntem benimsemeyi hedeflerken, denetimli serbestlik personelinin aile odaklı risk değerlendirmesi yapabilme, kırılgan gruplarla çalışma, önleyici sosyal politikalar geliştirme ve toplum kaynaklarını harekete geçirme gibi becerileri güçlendirilecek.

        Ayrıca, projenin diğer illerdeki denetimli serbestlik müdürlüklerine de örnek teşkil etmesi ve yaygınlaştırılabilir bir model oluşturması hedefleniyor.

        Ofluoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, ailenin bireyin toplumsal yapıya uyumunda kritik rol oynadığını söyledi.

        Eğitimi çok önemsediklerini aktaran Ofluoğlu, "Bu eğitim programı sayesinde denetimli serbestlik personelimiz, sadece hukuki değil aynı zamanda sosyal boyutlarıyla da suçla mücadelede daha donanımlı hale gelecektir." ifadesini kullandı.

        Dicle ise ajans olarak sadece ekonomik kalkınma değil, aynı zamanda sosyal bütünleşme ve adaletin güçlendirilmesini de önemsediklerini belirterek, aile temelli müdahale kapasitesini artıran bu tür projelere öncelik verdiklerini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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