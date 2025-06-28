Samsun Büyükşehir Belediyesinden Havza'da çocuk şenliği

Şenlik alanında kurulan Bilim Samsun Keşif Kampüsünde bilim, teknoloji ve meslek atölyeleri de çocukların ilgisini çekti.

Şenlikte çocuklar animasyon oyunları zıpzıp top, halat çekme, çuval yarışı, maskot dans illüzyon, balon katlama, kukla gösterisi, yüz boyama ve sosis balonlar ile gönüllerince eğlendiler.

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