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        Samsun'da çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm ekili arazide zarar oluştu

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 21:19 Güncelleme: 28.06.2025 - 21:19
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        Samsun'da çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm ekili arazide zarar oluştu
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

        Alınan bilgiye göre, Avdan Mahallesi'nde buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü itfaiyesi ve Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri müdahale etti.

        Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışma sonucu yangın söndürüldü.

        Avdan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Köse, yangında yaklaşık 30 dönüm buğday ekili arazinin zarar gördüğünü belirtti.

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