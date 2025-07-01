Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Karabük Üniversitesi ile Samsun Üniversitesi arasında "Sosyalfest" işbirliği protokolü imzalandı

        Karabük Üniversitesi ile Samsun Üniversitesi arasında, Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest 2025) kapsamında kurumsal paydaş işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 16:59 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük Üniversitesi ile Samsun Üniversitesi arasında "Sosyalfest" işbirliği protokolü imzalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük Üniversitesi ile Samsun Üniversitesi arasında, Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest 2025) kapsamında kurumsal paydaş işbirliği protokolü imzalandı.

        Karabük Üniversitesinin himayesinde yürütülen Sosyalfest için işbirliği protokolüne, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın imza attı.

        Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, AA muhabirine, Sosyalfest'in ilkinin geçen yıl Karabük Üniversitesi Merkez Kampüsünde düzenlendiğini söyledi.

        Sosyalfest ile gençlerin sosyal alanda ortaya çıkan insan-toplum merkezli sorunlara yenilikçi çözümler üretmelerini ve ihtiyaçlarını yenilikçi modellerle karşılamalarını hedeflediklerini belirten Kırışık, "Gençlerin sosyal projelere ilgi göstermesini, pozitif gündemde olmalarını, pozitif üretim yapmalarını, sonuç odaklı çıktılar üretmelerini arzu ediyoruz. İkincisini bu yıl 3-4 Ekim'de Ankara Millet Bahçesi'nde yapmayı planlıyoruz. Toplam 6 milyon lira ödül dağıtacağız." dedi.

        Sosyalfest için başvuruların 1 Ağustos'a kadar süreceğini, yarışmanın dört ana kategoride düzenleneceğini bildiren Kırışık, şöyle devam etti:

        "Türkiye Yüzyılı kategorisinde 13, Türk dünyası kategorisinde 5, ilahiyat ile sağlık kategorilerinde de 6 yarışma düzenleyeceğiz. Bu yarışmalara lise, ön lisans, lisans ve üniversite öğrencileri projelerini gönderebilecek. Lisans üstü öğrencilerimizin proje göndereceği yarışma başlıklarımız da var. 18 yaş üstü bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın proje göndereceği yarışma başlıklarımız var. Türkiye'de çok sayıda üniversitemizle işbirliği protokolü imzaladık. Sosyalfest'e öğrencilerin katılmalarını ve projeyle başvurmalarını sağlamayı arzu ediyoruz."

        Prof. Dr. Aydın ise imzalanan protokolü ülkenin akademik geleceğine yatırım olarak gördüklerini dile getirerek, "Sosyalfest gibi vizyoner bir organizasyona kurumsal paydaş olarak destek vermekten gurur duyuyoruz. Sosyal bilimlerin gücünü gençlikle buluşturmak, toplumların barış ve refah içinde yaşayabileceği bir gelecek için stratejik bir adımdır. Üniversitemiz, bu vizyon doğrultusunda katkılarını arttırarak sürdürecektir." diye konuştu.

        Kırışık, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'i de ziyaret ederek, Sosyalfest kapsamında fikir alışverişinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak

        Benzer Haberler

        Yerli ve doğal ürünlerin yer alacağı "Samsun Market" yarın açılacak
        Yerli ve doğal ürünlerin yer alacağı "Samsun Market" yarın açılacak
        Samsun'dan 9 firma "Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı" listesinde arasında y...
        Samsun'dan 9 firma "Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı" listesinde arasında y...
        Samsun'da bir kadını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        Samsun'da bir kadını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        'Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) projesiyle ithalat azalacak, doğa korunac...
        'Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) projesiyle ithalat azalacak, doğa korunac...
        Samsun'da "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi
        Samsun'da "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi
        Yakakent'te uyuşturucu ile amaç dışı bıçak ele geçirildi
        Yakakent'te uyuşturucu ile amaç dışı bıçak ele geçirildi