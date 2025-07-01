Samsun'dan 9 firma "Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı" listesinde arasında yer aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması 2024" listesinde Samsun'dan 9 firmanın yer aldığı bildirildi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TİM tarafından açıklanan en fazla ihracat yapan 1000 firma arasında Samsun'dan 9 firmanın bulunduğunu belirtti.

Listede Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş'nin 93, Samsun Yurt Savunma San. ve Tic. A.Ş'nin 163, Sürsan Su Ürünleri San. ve Tic. Anonim Şti'nin 256'ncı sıradan listeye girdiğini anlatan Murzioğlu, "Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnş. San. ve Tic. A.Ş. listeye 358'inci sıradan adını yazdırmayı başarırken, Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 440'ıncı sıradan listeye girdi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir firma listede 488'inci sırada yer alırken, Unsan Un San. ve Tic. A.Ş. 599'uncu, yine isminin açıklanmasını istemeyen firma 741'inci, Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt San. A.Ş. de 964'üncü sıradan listeye girerek Samsun'u gururlandırdı." ifadelerini kullandı.