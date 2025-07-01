Samsun'dan 9 firma "Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı" listesinde arasında yer aldı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması 2024" listesinde Samsun'dan 9 firmanın yer aldığı bildirildi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması 2024" listesinde Samsun'dan 9 firmanın yer aldığı bildirildi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TİM tarafından açıklanan en fazla ihracat yapan 1000 firma arasında Samsun'dan 9 firmanın bulunduğunu belirtti.
Listede Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş'nin 93, Samsun Yurt Savunma San. ve Tic. A.Ş'nin 163, Sürsan Su Ürünleri San. ve Tic. Anonim Şti'nin 256'ncı sıradan listeye girdiğini anlatan Murzioğlu, "Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnş. San. ve Tic. A.Ş. listeye 358'inci sıradan adını yazdırmayı başarırken, Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 440'ıncı sıradan listeye girdi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir firma listede 488'inci sırada yer alırken, Unsan Un San. ve Tic. A.Ş. 599'uncu, yine isminin açıklanmasını istemeyen firma 741'inci, Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt San. A.Ş. de 964'üncü sıradan listeye girerek Samsun'u gururlandırdı." ifadelerini kullandı.
Samsun'un ekonomik büyümesini destekleyen firmaların elde ettiği başarının şehir için büyük önem taşıdığını vurgulayan Murzioğlu, şunları kaydetti:
"Kentimizin üreten, katma değer yaratan firmalarının başarıları takdire şayandır. Tüm zorluklara rağmen Samsunlu sanayicilerimiz üreterek, istihdam yaparak ve ihracat gerçekleştirerek tam bir başarı öyküsü yazdı. Böylesine önemli bir listede 9 firmayla temsil ediliyor olmak Samsun adına gurur vericidir. İhracatın kalkınmada ne denli önemli faktör olduğunun farkındayız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da eğitimlerimizle, danışmanlıklarımızla 7/24 kesintisiz belge hizmetimizle ve yetiştirdiğimiz dış ticaret uzmanlarımızla şehrimizin ihracatını geliştirmenin çabası içinde olmaya devam edeceğiz. Elimizden gelen tüm gücümüzle sanayicilerimizin yanında katkı sunmayı sürdüreceğiz."
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