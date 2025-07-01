Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'dan 9 firma "Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı" listesinde arasında yer aldı

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması 2024" listesinde Samsun'dan 9 firmanın yer aldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 17:01 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'dan 9 firma "Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı" listesinde arasında yer aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması 2024" listesinde Samsun'dan 9 firmanın yer aldığı bildirildi.

        Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TİM tarafından açıklanan en fazla ihracat yapan 1000 firma arasında Samsun'dan 9 firmanın bulunduğunu belirtti.

        Listede Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş'nin 93, Samsun Yurt Savunma San. ve Tic. A.Ş'nin 163, Sürsan Su Ürünleri San. ve Tic. Anonim Şti'nin 256'ncı sıradan listeye girdiğini anlatan Murzioğlu, "Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnş. San. ve Tic. A.Ş. listeye 358'inci sıradan adını yazdırmayı başarırken, Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 440'ıncı sıradan listeye girdi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir firma listede 488'inci sırada yer alırken, Unsan Un San. ve Tic. A.Ş. 599'uncu, yine isminin açıklanmasını istemeyen firma 741'inci, Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt San. A.Ş. de 964'üncü sıradan listeye girerek Samsun'u gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

        Samsun'un ekonomik büyümesini destekleyen firmaların elde ettiği başarının şehir için büyük önem taşıdığını vurgulayan Murzioğlu, şunları kaydetti:

        "Kentimizin üreten, katma değer yaratan firmalarının başarıları takdire şayandır. Tüm zorluklara rağmen Samsunlu sanayicilerimiz üreterek, istihdam yaparak ve ihracat gerçekleştirerek tam bir başarı öyküsü yazdı. Böylesine önemli bir listede 9 firmayla temsil ediliyor olmak Samsun adına gurur vericidir. İhracatın kalkınmada ne denli önemli faktör olduğunun farkındayız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da eğitimlerimizle, danışmanlıklarımızla 7/24 kesintisiz belge hizmetimizle ve yetiştirdiğimiz dış ticaret uzmanlarımızla şehrimizin ihracatını geliştirmenin çabası içinde olmaya devam edeceğiz. Elimizden gelen tüm gücümüzle sanayicilerimizin yanında katkı sunmayı sürdüreceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        1 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"

        Benzer Haberler

        Yerli ve doğal ürünlerin yer alacağı "Samsun Market" yarın açılacak
        Yerli ve doğal ürünlerin yer alacağı "Samsun Market" yarın açılacak
        Karabük Üniversitesi ile Samsun Üniversitesi arasında "Sosyalfest" işbirliğ...
        Karabük Üniversitesi ile Samsun Üniversitesi arasında "Sosyalfest" işbirliğ...
        Samsun'da bir kadını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        Samsun'da bir kadını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        'Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) projesiyle ithalat azalacak, doğa korunac...
        'Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) projesiyle ithalat azalacak, doğa korunac...
        Samsun'da "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi
        Samsun'da "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi
        Yakakent'te uyuşturucu ile amaç dışı bıçak ele geçirildi
        Yakakent'te uyuşturucu ile amaç dışı bıçak ele geçirildi