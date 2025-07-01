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        Samsun'da tırla çarpışan traktördeki 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde tırla çarpışan traktördeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 21:30 Güncelleme: 01.07.2025 - 21:30
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        Samsun'da tırla çarpışan traktördeki 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde tırla çarpışan traktördeki 2 kişi yaralandı.

        Kenan Maden'in (66) kullandığı 61 K 9346 plakalı tır, Samsun-Sinop kara yolu Yakıntaş Mahallesi mevkisinde Sebahattin Arslan (58) yönetimindeki 55 JC 346 plakalı traktörle çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle kütük yüklü traktör, yol kenarındaki su kanalına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan traktör sürücüsü ile yanında bulunan Kadir Bircan (41), sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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