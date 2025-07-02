Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı görüşüldü

Havza'da 15 Temmuz darbe girişiminin dokuzuncu yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri için toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakam Mustafa Ayvat başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Murat İkiz, ilgili kurumların yetkilileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Kaymakam Ayvat, 15 Temmuz'un ülke için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Türk milletinin ve kahraman güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu duruşun hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin 9. yıl dönümünde olduklarını belirten Ayvat, "Ülkemiz 15 Temmuz'da üzerindeki hain FETÖ kamburundan kurtulduktan sonra gerek askeri gerekse siyasi alanda önemli kazanımlar elde etti. Özellikle hain darbe girişimi sonrası devletin içine sızmış hainlerin temizlenmesi ile savunma sanayimiz hızlı büyüme göstererek milli silahlarımızı ve savunma sistemlerimizi geliştirme imkanı buldu. Tarih boyunca nice ihaneti feraset, cesaret ve fedakarlığıyla aşan milletimiz, FETÖ'nün yaşattığı bu günü de unutmayacak, unutturmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayvat, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz hain kalkışma planında ve sınır ötesi operasyonlarda şehit düşenleri rahmet ve minnetle yad ederek, gazilere sağlıklı ömürler diledi.