Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 1382 sentetik ecza hapı, 5,2 gram esrar, 3,7 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi, 5 kök kenevir bitkisi, kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 800 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanarak sokak satıcılığı faaliyetinde bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

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