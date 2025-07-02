Vezirköprü Merkez Karakol Komutanlığına Teğmen Seyfettin Turğut atandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Merkez Karakol Komutanlığına atanan Teğmen Seyfettin Turğut, görevine başladı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Merkez Karakol Komutanlığına atanan Teğmen Seyfettin Turğut, görevine başladı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yapan Teğmen Turğut, Vezirköprü Merkez Karakol Komutanlığına atandı.
İlçedeki görevine başlayan Turğut, Vezirköprü'yü sevdiğini, ilçede görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
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