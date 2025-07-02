Samsun Üniversitesi 7. yılında 459 mezun verdi

Samsun Üniversitesi'nin 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Samsun Üniversitesi'nden 7. yılında 5 fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokuluna bağlı 29 bölüm ve programdan 459 öğrenci mezun oldu.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Doğu Park Amfi Tiyatro'daki törende yaptığı konuşmaya, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiyi kınayarak başladı.

İnançlara saygının sadece bireysel bir erdem değil, aynı zamanda birlikte huzur içinde yaşayabilmenin ve toplumsal barışı korumanın temelini oluşturduğunu vurgulayan Aydın, "Düşünce özgürlüğü başkalarının inançlarına hakaret etmeyi içermez, tam tersine bu özgürlük başkalarının kutsallarına saygı duyulduğunda anlam kazanır. Mezunlarımızın yalnızca bilgiyle değil, aynı zamanda ahlak, saygı ve sorumluluk duygusuyla geleceğe yürüyeceklerine yürekten inanıyorum." dedi.

Üniversitenin öğrencilere sadece meslek öğretmediğini, aynı zamanda hayal kurmayı ve hayallerin arkasından yürümeyi de öğrettiğini anlatan Aydın, şunları kaydetti: