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        Ladik'te kenevir dokuma kursu açıldı

        Samsun'un Ladik ilçesinde kenevir dokuma kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:14 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:16
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        Ladik'te kenevir dokuma kursu açıldı
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        Samsun'un Ladik ilçesinde kenevir dokuma kursu açıldı.

        Geçen yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ladik Meslek Yüksekokulu Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı Bölümüne yerleşen Polat, Muğla'dan Ladik ilçesine taşındı.

        Hasibe Polat, ilçede kurduğu kenevir atölyesinde dokumanın yanı sıra kenevirden çeşitli hediyelik eşyalar üreterek internet ortamında satışa sunuyor.

        Aynı zamanda usta öğretici olan Hasibe Polat tarafından Ayvalı Mahallesi'nde kenevir dokuma kursu açtı.

        Polat, kursun açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kenevir eğitimi almaya geldiği Ladik'te kısa zamanda 30 kursiyerle kurs düzenlemenin kendisini çok heyecanlandırdığını dile getirerek, "Ayvalı Mahallesi'nde kurs vererek atölyemizi büyütmeye çalışıyorum. Tezgahlarda halı, kilim ve çarpana dokuma ile ilçede istihdam sağlayacağız. Kenevirden yapılabilecek malzemeler sadece kumaşla bitmiyor, çok yönlü malzeme. Yöre halkına destek sunalım, ekonomisine katkıda bulunalım istiyoruz." dedi.

        Kursun açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Karahan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Şuayip Demir, İlçe Emniyet Müdürü Ali Vedat Keleş, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şahin Örnek, CHP İlçe Başkanı Samet Dilmen, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Abdurrahman Çolak, Ayvalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Örnek ile kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

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