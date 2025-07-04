Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 1500 sentetik ecza hapı, 75 gram sentetik uyuşturucu, 74 gram esrar, 6 kök kenevir bitkisi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 27 bin 600 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanarak sokak satıcılığı faaliyetinde bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

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