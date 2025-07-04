Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Bu kapsamda S.K'nin (32) adresinde yapılan aramada 742 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

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