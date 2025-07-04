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        Samsun'da sağanak etkili oldu

        Samsun'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:36 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:36
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        Samsun'da sağanak etkili oldu
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        Samsun'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Atakum ilçesinde Atatürk Bulvarı çevresinde araçlar, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

        Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve bina saçaklarının altına sığındı.

        Belirli noktalarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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