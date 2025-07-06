Samsun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Samsun'un Ayvacık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Semra O. yönetimindeki 07 TBJ 01 plakalı otomobil, Kabaklık Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Davut A. yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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