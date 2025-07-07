Samsun'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onur N. (44) ile mekanda bulunan Sezer D.A. (32) silahla yaralandı.

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan alkollü mekanda husumetleri olduğu öğrenilen Onur N. (44) ve Erkan C. (38) arasında tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.