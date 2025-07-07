Samsun'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan alkollü mekanda husumetleri olduğu öğrenilen Onur N. (44) ve Erkan C. (38) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onur N. (44) ile mekanda bulunan Sezer D.A. (32) silahla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ekipler, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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