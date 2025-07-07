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        Samsun'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 01:37 Güncelleme: 07.07.2025 - 01:37
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        Samsun'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan alkollü mekanda husumetleri olduğu öğrenilen Onur N. (44) ve Erkan C. (38) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onur N. (44) ile mekanda bulunan Sezer D.A. (32) silahla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Ekipler, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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