Samsun'un su ürünleri ihracatından ilk 6 ayda elde edilen gelir geçen yıla göre yüzde 90 arttı

Samsun'da su ürünleri ihracatından elde edilen gelirin, bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 90 artış gösterdiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'un deniz kıyısında bulunmasının su ürünleri potansiyeli yüksek bir il olmasını beraberinde getirdiğine işaret etti.

Deniz ve iç su potansiyelinin Samsun'u su ürünleri konusunda ayrıcalıklı kıldığına dikkati çeken Sağlam, "Su ürünleri yetiştiriciliği açısından zengin su kaynaklarına sahip olan genelde ülkemizin, özelde Samsun ilinin bu potansiyelinin yeni teknolojiler kullanılarak verimli şekilde değerlendirilmesi, ekonomik ve sosyal açıdan önem arz etmektedir. Samsun, su ürünleri konusunda stratejik konumu, limanları, balıkçı barınakları, modern balıkçı tekneleri, kalifiye elemanları, birikimi ve modern kent kimliğiyle bölgesinin belirleyicisidir." ifadesini kullandı.

Karadeniz'de avlanan Türk somonu, hamsi, levrek ve deniz salyangozu gibi ürünlerin Avrupa Birliği, Japonya, Rusya, Güney Kore, ABD ve Çin başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiğini vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti: