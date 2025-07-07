OMÜ'de Aşure Günü etkinliği düzenlendi

Programa OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer ve Prof. Dr. Çetin Kurnaz, öğrenciler, akademik ve idari personel katıldı.

Etkinlikte OMÜ'de öğrenim gören yabancı öğrencilere de aşure kültürü tanıtıldı. Farklı coğrafyalardan gelen öğrenciler, aşureyi ilk kez tatarak anlamını öğrenme fırsatı buldu.

OMÜ Yaşam Merkezi'nde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Türk bayrağı motifiyle süslenmiş aşure tepsisi ilgi gördü.

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