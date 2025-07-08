Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 70 zanlı yakalandı

Samsun merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 70 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Soruşturma kapsamında Samsun merkezli İstanbul, Ordu, Gümüşhane, Kastamonu, Artvin, İzmir, Çanakkale, Elazığ, Antalya, Erzincan ile Sinop'ta belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştiren ekipler, adreslerde suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 230 bin 600 lira, 720 sentetik ecza hapı, 1,7 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 187 fişek, 30 kartuş ile çok sayıda SIM kart ve dijital materyal ele geçirdi.

Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu, ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 otomobil, 1 çekici araç ve 5 motosiklet tespit edilerek adli işlem başlatıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 70 şüpheli emniyete götürüldü.

Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında 2 milyar 600 milyon liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi.