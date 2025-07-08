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        Samsun'da 19 Mayıs Barajı'nda yaklaşık 34 milyon metreküp su bulunuyor

        Samsun'da 19 Mayıs Barajı'nda yaklaşık 34 milyon metreküp su bulunduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 16:31 Güncelleme: 08.07.2025 - 16:31
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        Samsun'da 19 Mayıs Barajı'nda yaklaşık 34 milyon metreküp su bulunuyor
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        Samsun'da 19 Mayıs Barajı'nda yaklaşık 34 milyon metreküp su bulunduğu bildirildi.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, evlere sağlıklı ve içilebilir suyu ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerinin taşkın risklerine karşı kontrolünü sağlamak için çalışma yürütülüyor.

        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'nın görüşlerine yer verilen açıklamada, içme suyu arıtma tesisi ile 2 yıldır düzenli şekilde içme suyu temin edilen 19 Mayıs Barajı'nın su kotunun 149,97 metre olduğuna işaret etti.

        Yıllık içme ve sulama suyu ihtiyacının 31,27 milyon metreküp olduğunu aktaran Balta, barajda yaklaşık 34 milyon metreküp su bulunduğunu vurguladı.

        Balta, Samsun'da 76 bin 930 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak "Samsun 19 Mayıs Barajı Sulaması" inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Samsun'un tarım potansiyelini artırarak yerel ekonomiye ve çiftçilere büyük katkı sağlayan bu proje, kentteki tarımın ve toprakların daha da yeşermesi anlamına geliyor. Çiftçilerimize bol ve bereketli sulama sezonu diliyoruz. Projenin tamamlanmasıyla Samsun'da bulunan 76 bin 930 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak. Bölgede yapılacak sulu tarım ile dekar başına 4 bin 430 lira gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 310 milyon lira katkı ve 851 kişiye istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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