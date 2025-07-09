Samsun'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi

Aramada 4 bin 200 tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 12 kilogram kıyılmış tütün, 51 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 18 bandrolsüz nargile likidi ve 4 elektronik sigara ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında H.A'nın (23) iş yerinde arama yapıldı.

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