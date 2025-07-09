Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi

        Samsun'un Atakum ilçesinde kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 10:17 Güncelleme: 09.07.2025 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi

        Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında H.A'nın (23) iş yerinde arama yapıldı.

        Aramada 4 bin 200 tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 12 kilogram kıyılmış tütün, 51 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 18 bandrolsüz nargile likidi ve 4 elektronik sigara ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD tarifelerden ne kadar kazanacak?
        ABD tarifelerden ne kadar kazanacak?
        "Netanyahu keyfi kırmızı çizgilerle ateşkese engel oluyor"
        "Netanyahu keyfi kırmızı çizgilerle ateşkese engel oluyor"
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
        Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
        Osimhen'de mutlu son!
        Osimhen'de mutlu son!
        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
        Taremi sürprizi!
        Taremi sürprizi!
        Özgür Özel’e saldırmıştı! Bugün hakim karşısına çıkacak
        Özgür Özel’e saldırmıştı! Bugün hakim karşısına çıkacak
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Ceketin altında Irina var
        Ceketin altında Irina var
        Trump Mamdani'ye yüklendi
        Trump Mamdani'ye yüklendi
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        Demokrat üyeler mektup gönderdi: "Altın Kubbe planından vazgeç"
        Demokrat üyeler mektup gönderdi: "Altın Kubbe planından vazgeç"
        Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde! Rekor değerler görülebilir
        Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde! Rekor değerler görülebilir
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        2025’te emeklilik avantajlı mı?
        2025’te emeklilik avantajlı mı?
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Samsun'da su kanalının beton deposuna çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
        Samsun'da su kanalının beton deposuna çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
        Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan şüpheli yakalandı
        Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan şüpheli yakalandı
        MHP Havza İlçe Yönetim Kurulu toplandı
        MHP Havza İlçe Yönetim Kurulu toplandı
        Havza Zeynep Ana Cemevinde aşure ve lokma etkinliği düzenlendi
        Havza Zeynep Ana Cemevinde aşure ve lokma etkinliği düzenlendi
        Çarşamba'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Çarşamba'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı