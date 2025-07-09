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        Havza'da şoförlere "Trafik güvenliği" eğitimi verildi

        Samsun'un Havza ilçesinde Havza, Kavak, Vezirköprü, Ladik ve Asarcık ilçelerinde şoförlük yapanlara yönelik eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 13:45 Güncelleme: 09.07.2025 - 13:45
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        Havza'da şoförlere "Trafik güvenliği" eğitimi verildi
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        Samsun'un Havza ilçesinde Havza, Kavak, Vezirköprü, Ladik ve Asarcık ilçelerinde şoförlük yapanlara yönelik eğitim düzenlendi.

        Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde şoförlük yapanlara yönelik "Trafik güvenliği" eğitimi öncesi, Havza Toplum Destekli Polislik Birimi tarafından araçtan hırsızlık ve boğulma vakalarına karşı duyarlı olunması konularında broşür dağıtıldı.

        Havza Trafik Tescil ve Denetleme Bürosunda görevli eğitmen polis memuru Osman Özmen tarafından verilen eğitimde, şoförlere genel trafik kuralları, yolcu indirme bindirme, yaya önceliği gibi konularında bilgi verildi.

        Özmen, kursa katılmak isteyenlerin Milli Eğitim Bakanlığı e-Yaygın Sistemi üzerinden "https://e-yaygin.meb.gov.tr/pagePrograms.aspx" ya da e-Devlet'ten, "Kişisel Gelişim ve Eğitim Alanı Trafik Güvenliği Kurs Programı" başlığını seçerek başvuru yapabileceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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