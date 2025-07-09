Havza'da şoförlere "Trafik güvenliği" eğitimi verildi

Samsun'un Havza ilçesinde Havza, Kavak, Vezirköprü, Ladik ve Asarcık ilçelerinde şoförlük yapanlara yönelik eğitim düzenlendi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde şoförlük yapanlara yönelik "Trafik güvenliği" eğitimi öncesi, Havza Toplum Destekli Polislik Birimi tarafından araçtan hırsızlık ve boğulma vakalarına karşı duyarlı olunması konularında broşür dağıtıldı.

Havza Trafik Tescil ve Denetleme Bürosunda görevli eğitmen polis memuru Osman Özmen tarafından verilen eğitimde, şoförlere genel trafik kuralları, yolcu indirme bindirme, yaya önceliği gibi konularında bilgi verildi.

Özmen, kursa katılmak isteyenlerin Milli Eğitim Bakanlığı e-Yaygın Sistemi üzerinden "https://e-yaygin.meb.gov.tr/pagePrograms.aspx" ya da e-Devlet'ten, "Kişisel Gelişim ve Eğitim Alanı Trafik Güvenliği Kurs Programı" başlığını seçerek başvuru yapabileceklerini kaydetti.