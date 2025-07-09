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        Samsun'da su kanallarının taşması sonucu tarım arazileri zarar gördü

        Samsun'un Bafra ilçesinde su kanallarından taşan su, ekili tarım arazilerinde zarara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 16:06 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:14
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        Samsun'da su kanallarının taşması sonucu tarım arazileri zarar gördü
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        Samsun'un Bafra ilçesinde su kanallarından taşan su, ekili tarım arazilerinde zarara neden oldu.

        Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Örencik Mahallesi'nde su basması nedeniyle zarar meydana gelen ekili arazilerde incelemede bulundu.

        Tosuner, meydana gelen taşkın nedeniyle 6 ailenin arazisinde zarar oluştuğunu, ekili ürünlerin 70 santimetre kadar suya gömüldüğünü söyledi.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün tarıma destek veren bir kurum olduğunu, ortaya çıkan zarardan dolayı çiftçilere yardım edeceğine inandığını dile getiren Tosuner, "Buradaki çiftçilerimiz mağdur durumda. Bu mağduriyetin giderileceğine inanıyoruz." dedi.

        Özellikle tütün ekimi yapan çiftçilerin büyük sıkıntı yaşadığını vurgulayan Tosuner, "İlçe Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tutulacak tutanaklar önem taşıyor. DSİ ve sulama birlikleri yetkilileri de inceleme yaptı. Zararın karşılanacağını söylediler." bilgisini paylaştı.

        Örencik Mahallesi'nde 5 dönüm arazisine tütün eken Mustafa Kurt ise 850 bin lira avans aldığına işaret ederek, "DSİ'nin su kanalını temizlememesi nedeniyle su taşkını meydana geldi. 6 çiftçi bu durumdan etkilendi. Mağduriyetimiz var. Ödeyemezsek sıkıntı yaşayacağız." diye konuştu.

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        Galeri
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