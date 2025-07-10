Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Bu kapsamda ekiplerin belirlenen adreslerde yaptığı aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 330 tabanca fişeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, ruhsatsız silah kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

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