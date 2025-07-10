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        Vezirköprü'de kanola hasadı başladı

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen Baharın İlk Arı Çiçekleri Kanola Projesi kapsamında, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kanola hasadı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 18:38 Güncelleme: 10.07.2025 - 18:43
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        Vezirköprü'de kanola hasadı başladı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen Baharın İlk Arı Çiçekleri Kanola Projesi kapsamında, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kanola hasadı başladı.

        Çekalan Mahallesi’nde Ali Duran’a ait tarlada yapılan hasat törenine İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Çağlıyan, Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya ile teknik ekipler katıldı.

        Katılımcılar, Vezirköprü'deki hasadın ardından Kavak ve Havza ilçelerindeki kanola tarlalarında da incelemelerde bulundu.

        Yetkililer, kanola tarımının sürdürülebilir şekilde devam etmesi için her yıl mutlaka sertifikalı tohum kullanılmasının şart olduğunu ifade etti.

        Yüksek yağ ve protein oranıyla dikkat çeken kanola, sadece yemeklik yağ değil biyodizel, sabun ve sanayi ürünlerinde de geniş kullanım alanına sahip. Aynı zamanda buğdayla dönüşümlü ekime uygun olması, verimli tarım açısından önemli avantajlar sunuyor.

        Samsun genelinde yaygınlaşan kanola üretimi, hem tarımsal gelirleri artırıyor hem de iklim değişikliğine karşı dirençli, çevre dostu üretim modellerine örnek teşkil ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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