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        Samsun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 09:47 Güncelleme: 12.07.2025 - 09:47
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        Samsun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Doğal Yaşam Parkı mevkisinde B.T. (19) idaresindeki 55 BEC 64 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan E.A. (16) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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