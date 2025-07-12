Samsun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Doğal Yaşam Parkı mevkisinde B.T. (19) idaresindeki 55 BEC 64 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan E.A. (16) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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