Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        AK Parti MKYK Üyesi Karaaslan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

        AK Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Çiğdem Karaaslan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 10:46 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti MKYK Üyesi Karaaslan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Çiğdem Karaaslan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karaaslan, mesajında, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'nin istiklaline ve istikbaline, milletin iradesine yönelen alçak tehdide Türk milletinin tek vücut olarak karşı koyduğunu, darbeci hainlerin dünya demokrasi tarihine örnek olacak bir direnişle karşılaştıklarını hatırlattı.

        15 Temmuz direnişiyle 7'den 70'e Türk milletinin demokrasiye sahip çıktığını, Türkiye'yi zayıflatmak için alçak emeller kuranları, sinsi oyunlar hazırlayanları mağlup ettiğini vurgulayan Karaaslan, 15 Temmuz'un tarihi bir direniş kadar Türk milletinin iradesi ile ortaya koyduğu bir demokrasi zaferi de olduğunu anlattı.

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün darbe teşebbüslerine, hain niyetlere ve işgal girişimlerine karşı tavizsiz olmanın, vatan için gerekirse candan vazgeçmenin en güçlü sembollerinden biri olduğuna işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

        "Milletimiz o gece, hain kalkışmanın başladığı ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkarak büyük cesaretle alçaklara karşı koymuştur. 15 Temmuz darbe girişiminin asıl amacı Türkiye'nin başlattığı demokrasi ve kalkınma yolculuğunu sekteye uğratmak, kazanımlarımızı yok etmek, ülkemizin kendi istikametini çizecek güç ve iradesini ortadan kaldırmaktı. Milli birlik ve beraberliğinden ve şanlı tarihinden ilham alan milletimiz o gece cesaretiyle maziden atiye aydınlık bir yol çizmiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde darbe girişimini etkisiz kılan milletimiz 81 ilimizde demokrasi nöbetleri ile bu kararlılığını dosta düşmana göstermiştir."

        Karaaslan, içinden geçtikleri tarihi dönemde birlik ve beraberliklerini zayıflatmaya çalışanlara karşı iç cephelerini kuvvetlendirme çabalarını ve Türkiye'nin istikbal yürüyüşünü tavizsiz sürdüreceklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Ülkemiz ve bölgemiz için terörün olmadığı, ülkemizin gücünü ve enerjisini daha fazla kalkınma yatırımlarına harcayacağımız, acıların yaşanmadığı, ortak sevinçlerin çoğaldığı, huzur ve kardeşlik ikliminin hakim olduğu yeni bir dönemi hep beraber başlatacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve kararlılığı, Cumhur İttifakı'mızın güçlü destekleriyle yarım asırlık terör belasını ülkemizin gündeminden tamamen çıkaracağız. Aziz şehitlerimizin emaneti vatan topraklarımızda 85 milyon güven içinde yaşayacağız. Milletimizin zaferi 15 Temmuz'un 9. yıl dönümünde canlarını vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Canı pahasına darbecilerin karşısında duran, cesaretiyle ihanet girişimine geçit vermeyen milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Facianın kıyısından dönüldü!
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Müezzini bıçakladı!
        Müezzini bıçakladı!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Gözlenen en büyük kara delik birleşmesi!
        Gözlenen en büyük kara delik birleşmesi!
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Bitcoin'den yeni rekor
        Bitcoin'den yeni rekor
        İki yeğenini öldürdü
        İki yeğenini öldürdü
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla
        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla

        Benzer Haberler

        Samsun'da bir binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
        Samsun'da bir binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
        Samsun'da kaçak kazı için keşif yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına a...
        Samsun'da kaçak kazı için keşif yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına a...
        Alaçamspor'un altın kızları dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek
        Alaçamspor'un altın kızları dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek
        Akülü arabasıyla site havuzuna düşen çocuk, yoğun bakımda tedaviye alındı
        Akülü arabasıyla site havuzuna düşen çocuk, yoğun bakımda tedaviye alındı
        Samsun'da su parkında boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk tedavi al...
        Samsun'da su parkında boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk tedavi al...
        Samsun'da 2 kardeş denizde boğulma tehlikesi geçirdi
        Samsun'da 2 kardeş denizde boğulma tehlikesi geçirdi