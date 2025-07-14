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        Bafra Belediye Başkanı Kılıç'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 14:12 Güncelleme: 14.07.2025 - 14:12
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        Bafra Belediye Başkanı Kılıç'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kılıç, mesajında, vatanın bağımsızlığı ve demokrasinin korunması uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri ise minnet ve şükranla andı.

        Hain darbe girişimine karşı milletin gösterdiği kahramanlık ve direnişin tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Kılıç, "O gece milletimiz kadın, erkek, genç, yaşlı demeden meydanlara inmiş, tanklara, uçaklara ve kurşunlara karşı göğsünü siper ederek demokrasiyi ve milli iradeyi canı pahasına savunmuştur. 15 Temmuz sadece direnişin değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğin simgesidir. Bu hain girişim milleti daha da kenetledi ve güçlü kıldı." ifadelerini kullandı.

        Kılıç, bir daha böyle acılar yaşanmaması, birlik ve beraberlik içinde olunması temennisinde bulunarak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı.

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