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        Samsun'da 5 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

        Samsun'da hakkında 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 14:18 Güncelleme: 14.07.2025 - 14:18
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        Samsun'da 5 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
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        Samsun'da hakkında 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, "Bir yabancıyı ülkeye sokmak ve ülkede kalmasına imkan sağlamak" suçundan 3 yıl 9 ay, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan da 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K, Atakum ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

        "Uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan da ifadeye yönelik olarak arandığı tespit edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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