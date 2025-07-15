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        Samsun'da "Şehit Erol Olçok 15 Temmuz Destanlar Sergievi" ziyaret ediliyor

        Samsun'da, Canik Belediyesi tarafından açılan Şehit Erol 15 Temmuz Destanlar Sergievi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ziyaret ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 16:41 Güncelleme: 15.07.2025 - 16:46
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        Samsun'da "Şehit Erol Olçok 15 Temmuz Destanlar Sergievi" ziyaret ediliyor
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        Samsun'da, Canik Belediyesi tarafından açılan Şehit Erol 15 Temmuz Destanlar Sergievi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ziyaret ediliyor.

        Sergievinde, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi, görseller ve canlandırmalarla anlatılıyor.

        Darbe ve muhtıraların gazete manşetlerindeki yansımalarının da yer aldığı sergide, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halkın darbecilere karşı direnişi de minyatür objelerle canlandırılıyor.

        FETÖ'nün darbe girişimi sırasında köprüde çekilen fotoğraf ve görüntülerden yola çıkılarak yapılan çalışmada, 15 Temmuz gecesi vatandaşların kahramanlığı gözler önüne seriliyor.

        Sergievinin sorumlusu Ümmühan Kığılcım, AA muhabirine, serginin amacının anıları yaşatmak olduğunu vurgulayarak, "Sergide bulunan maket köprü, Samsunlu bir öğretmen tarafından yapıldı. Sergide 15 Temmuz sürecini anlatan yazılarımız var ve Ömer Halisdemir'in de heykeli bulunmakta." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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