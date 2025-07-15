Havza'da 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi

Yürüyüşe Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sazlıdere, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Akif Eraslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesi koordinesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamından düzenlenen ve Atatürk Evi önünden başlayan yürüyüş, Kevser Camisi önünde sona erdi.

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