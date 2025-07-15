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        Havza'da 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Havza ilçesinde Milli Birlik Yürüyüşü, mehter takımı eşliğinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 20:50 Güncelleme: 15.07.2025 - 21:03
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        Havza'da 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi
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        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Havza ilçesinde Milli Birlik Yürüyüşü, mehter takımı eşliğinde gerçekleştirildi.

        Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesi koordinesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamından düzenlenen ve Atatürk Evi önünden başlayan yürüyüş, Kevser Camisi önünde sona erdi.

        Mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Yürüyüşe Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sazlıdere, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Akif Eraslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Yürüyüş sonrası mehter takımı konser verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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