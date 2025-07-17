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        Samsun'da kargo paketinde 6 bin 552 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 552 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 10:41 Güncelleme: 17.07.2025 - 10:41
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        Samsun'da kargo paketinde 6 bin 552 sentetik ecza hapı ele geçirildi
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 552 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Tekkeköy'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, ekiplerce takip edilen şüpheli A.K. (26) ve G.B. (27) yakalandı.

        Zanlılara ait bir kargo paketinde yapılan aramada, uyuşturucu nitelikli 6 bin 552 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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