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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1220 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1220 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 14:06 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:06
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1220 sentetik ecza hapı ele geçirildi
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        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1220 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Canik'te belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, ekiplerce takip edilen D.B. (23) yakalandı.

        Zanlının üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, uyuşturucu nitelikli 1220 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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