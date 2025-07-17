Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1220 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Zanlının üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, uyuşturucu nitelikli 1220 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

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