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        Arama kurtarma ekipleri tatbikatlarla afet ve krizlere hazırlanıyor

        BATUHAN DİŞBUDAK - Samsun'da arama kurtarma ekipleri, yaptıkları tatbikatlarla her an göreve hazır duruma geliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:33 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:33
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        Arama kurtarma ekipleri tatbikatlarla afet ve krizlere hazırlanıyor
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        BATUHAN DİŞBUDAK - Samsun'da arama kurtarma ekipleri, yaptıkları tatbikatlarla her an göreve hazır duruma geliyor.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) düzenlenen tatbikatlarla, arama kurtarma ekipleri, afetlerin yanı sıra kayıp vakalarının önüne geçilmesi için eğitim gerçekleştiriyor.

        Bu kapsamda 19 Mayıs ilçesindeki Sarıgazel Tabiat Parkı'nda 8 ekibin katılımıyla kayıp arama kurtarma tatbikatı düzenlendi.

        Tatbikata AFAD, Terme Arama Kurtarma Ekibi (TAKE), Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA), İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH), Afet Eğitim ve Koordinasyon Merkezi (MAG-AME), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kızılay ve Canik 55 ekipleri katıldı.

        92 personelin 40 araç, termal dron ve 2 arama kurtarma köpeğiyle katıldığı tatbikatta senaryo gereği mantar toplamaya giden 2 kişiden birinin kayalıktan düşmesi ve kendisinden haber alınamaması ihbarı üzerine arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi.

        Zorlu orman koşullarında ve karanlık havada katılımcılara, kullanılan ekipmanlarla müdahale yöntemleri anlatıldı.

        Yapılan çalışmalar sonucu kayıp 2 kişiye ulaşıldı, kayalıktan düşen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Tatbikat öncesi Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir de ekiplerle bir araya gelerek sohbet etti ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        - "Arkadaşlarımız zihinlerini ve kendilerini geliştirmiş oluyor"

        Samsun AFAD Müdür Vekili İsa Çolak, AA muhabirine, ekiplerin daima göreve hazır olabilmeleri için tatbikat ve eğitimleri sürekli tekrarladıklarını söyledi.

        Samsun ve bölgede kayıp vakalarına karşı hazırlık düzeyini artırmak ve arama kurtarma kapasitesini geliştirmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirten Çolak, "Bu tatbikatımızda akredite olmuş ve akredite sürecinde olan 8 arama kurtarma ekibimiz var. Toplam 92 personelimizle canlı arama ile kadavra arama köpeği de bulunuyor." dedi.

        Tatbikatta senaryo gereği ormanlık alanda mantar toplamaya çıkanlardan birinin KOAH ve hipertansiyon hastası olduğu, 2 kişinin kaybolduğu yönündeki ihbar üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldığını anlatan Çolak, "Diğer kurumlarımızla koordinasyonu sağlamak amacıyla çalışmalarımız var. Senaryo gereği vatandaşlarımız tarafından 112 Çağrı Merkezi'ne kayıp olduğu ihbar geldi. Bundaki asıl amacımız kapasitemizi geliştirmek, kendimizi daha hızlı şekilde koordine etmek. Arkadaşlarımız zihinlerini ve kendilerini geliştirmiş oluyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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