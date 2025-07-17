Samsun'da 10 yıl aradan sonra 'Uluslararası Halk Oyunları Festivali' başladı

SAMSUN’da en son 2015 yılında düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Festivali’nin 35’incisi 10 yıl sonra bugün başladı. Festivale 13 farklı ülkeden 500’e yakın dansçı katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Ritmin ahengiyle kardeşlik’ sloganı ile bu yıl 35’incisi düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Festivali, Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi önünde başladı. Festival, ilk olarak Türk-İş Sahilinde kortej yürüyüşü ile başladı. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Hırvatistan, Kuzey Osetya, Arjantin, Meksika, İran, Bulgaristan, Rusya, Moldova, Sırbistan, Karadağ ve Letonya’dan gelen dansçılar geleneksel dansları, oyunları ve kültürlerini sergiledi. 9 gün boyunca sürecek olan festivale Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Festival öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Kurtuluşun şehri, Milli Mücadelenin şehri, ilk adımın şehri Samsun’umuz, farklı kültürlerle bir araya gelen ve dünya ile kurulan gönül köprülerine ev sahipliği yapan bir şehir oldu. Samsun’umuz artık dünyanın buluşma noktası oldu. Karadeniz’in maviliklerine yaslanan eşsiz bir şehir olarak, tarih boyunca farklı medeniyetlerin izlerini taşımış ve her zaman bir hoşgörü merkezi oldu Samsun. Coğrafi konumu, bu toprakları adeta bir buluşma noktasına dönüştürdü. Samsun’umuzun bu eşsiz konumu, sadece ekonomik bir zenginlik değil, aynı zamanda kültürel bir mozaik sunuyor bizlere. Karadeniz’in dalgalarıyla buluşan limanlarımız, geçmişte gemilerin taşıdığı malların yanı sıra farklı milletlerin geleneklerini, müziklerini ve danslarını da bu topraklara taşımıştır. Bu miras, bugün hala sokaklarımızda, evlerimizde ve gönüllerimizde yaşamaya devam ediyor. Şehrimiz, bu çeşitliliği kutlamak ve dünyaya açmak için geçmişte pek çok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptı” dedi.