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        Bafra Gençlik Merkezi aileleri ve çocukları sabah namazında buluşturdu

        Samsun'un Bafra ilçesinde aileler ve çocukları, sabah namazında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 10:54 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:54
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        Bafra Gençlik Merkezi aileleri ve çocukları sabah namazında buluşturdu
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        Samsun'un Bafra ilçesinde aileler ve çocukları, sabah namazında buluştu.

        Bafra Gençlik Merkezi Dini İlimler Atölyesi Yaz Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencileri ve aileler, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında sabah namazı için Bafra 15 Temmuz Camii'nde bir araya geldi.

        Programda sabah namazının kılınmasının ardından katılımcılara çorba ikram edildi.

        Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, gençlerle ailelerini sabah namazında bir araya getirdiklerini belirterek, "Eğitimin her alanında aile çok önemlidir. Değerler eğitimi, aileyle anlam kazanır. Katılan tüm ailelere teşekkür ederim." dedi.

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