"Gezen sinema" Havza'da çocuklarla buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2018'de hayata geçirilen "Gezen Sinema Tırı Projesi" ile Samsun'un Havza ilçesinde çocuklar için konser ve sinema etkinliği düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat için Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği iş birliğiyle sinema salonlarına erişimi olmayan çocuklara sahne açan Gezen Sinema Tırı, Havza Belediyesinin katkılarıyla Havza'da çocukları sinemayla buluşturdu.

Mehmetçik Meydanı'nda yapılan etkinlikte ilk olarak çocuklara yönelik konser düzenlendi. Konserin ardından çeşitli oyunlar ile eğlenceli vakit geçiren çocuklar, havanın kararmasıyla "Can Dostlar" isimli filmi izledi.

Etkinlikte Havza Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çörekçioğlu da çocuklara eşlik etti.