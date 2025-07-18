Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum, Havza ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 394 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan madde, 1046 uyuşturucu içerikli hap ve 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
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