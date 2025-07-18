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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 12:03 Güncelleme: 18.07.2025 - 12:03
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum, Havza ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 394 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan madde, 1046 uyuşturucu içerikli hap ve 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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