Samsun'da eğitimini tamamlayan 489 polis adayı mezun oldu

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 489 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Atakum ilçesindeki 19 Mayıs POMEM yerleşkesinde gerçekleştirilen 22. Dönem Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yardımcısı Abdulkadir Demir, törende yaptığı konuşmada, gençlerin ülkenin huzuru, güvenliği ve geleceği için en onurlu mesleklerden birini seçtiğini söyledi.

Bu kutlu mesleğin yükünün ağır olduğunu belirten Demir, "Polislik gecesi gündüzü olmayan, milletin can ve mal güvenliğini önceleyen bir görevdir. Bilin ki bu görevi layıkıyla yerine getiren her bir polis, milletimizin gönlünde daima ayrı bir yere sahiptir." dedi.

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Kazım Günay Demiralay ise bu kutsal yuvada emanet edilen evlatları ve yarının polislerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye Yüzyılı hedeflerinin sahadaki uygulayıcıları olarak, Atatürk ilke ve inkılapları ile hukukun üstünlüğüne yürekten bağlı, devlete ve millete sadakatli yetiştirdiklerini anlattı.