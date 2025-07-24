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        GÜNCELLEME - Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

        Samsun merkezli 17 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 11:14 Güncelleme: 24.07.2025 - 11:14
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        GÜNCELLEME - Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı tutuklandı
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        Samsun merkezli 17 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 10’u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma yürüttü.

        Polis, kendilerini "banka müşteri temsilcisi" veya "genel müdürlük görevlisi" gibi tanıtan şüphelilerin, "Sigorta poliçeniz var, kullanılmayan sağlık sigortası hakkınız bulunmakta, para iadesi yapılacak" benzeri söylemlerle mağdurların kimlik numarası, kredi kartı bilgileri, aile bilgileri ve mobil bankacılık şifrelerini ele geçirdiğini tespit etti.

        Mağdurlar adına kredi kullandırıldığı ya da ek hesap kullanmak suretiyle başka banka hesaplarına toplam 5 milyon 300 bin lira aktarıldığı belirlendi.

        Samsun merkez olmak üzere Kayseri, İstanbul, Tekirdağ, Şanlıurfa, Bursa, Bitlis, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir, Adana, Aydın, Trabzon, Malatya, Diyarbakır, Balıkesir ve Siirt'te belirlenen 30 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

        Adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda dijital materyale el koydu, 2 av tüfeği ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli emniyete götürüldü.

        Şüphelilerden 13’ü ifadelerinin ardından salıverildi.

        Adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 10’u tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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