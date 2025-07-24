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        Samsun'da denizde kaybolduğu değerlendirilen kişi için arama çalışması başlatıldı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde denizde kaybolduğu değerlendirilen kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 21:22 Güncelleme: 24.07.2025 - 21:30
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        Samsun'da denizde kaybolduğu değerlendirilen kişi için arama çalışması başlatıldı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde denizde kaybolduğu değerlendirilen kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Fener mevkisindeki dolgu alanından denize giren Samet G'den (36) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kıyıda Samet G'ye ait eşyalarla motosiklet bulan ekipler, denizde botlarla ve dalgıçlarla arama çalışması yürütüyor.

        Samet G'nin yakınları da kıyıdan arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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