Samsun'da denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Fener mevkisindeki dolgu alanından dün akşam girdiği denizde kaybolan Samet Gebesoy'un bulunması için Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile sağlık ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı. Kıyıda, Samet G'ye ait eşyalar ile motosiklet bulunmuştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.