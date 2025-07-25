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        Samsun'da denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 09:20 Güncelleme: 25.07.2025 - 09:20
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        Samsun'da denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

        Fener mevkisindeki dolgu alanından dün denize girdikten sonra haber alınamayan Samet Gebesoy'u (36) arama çalışmaları sonucu, kıyıdan 30 metre açıkta cesedi bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Gebesoy'un cesedini sudan çıkardı.

        Ceset, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.

        Fener mevkisindeki dolgu alanından dün akşam girdiği denizde kaybolan Samet Gebesoy'un bulunması için Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile sağlık ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı. Kıyıda, Samet G'ye ait eşyalar ile motosiklet bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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