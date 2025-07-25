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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:24 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:24
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu çerçevede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 1856 sentetik ecza hapı, 6,15 gram sentetik uyuşturucu, 169 uyuşturucu hap, hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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