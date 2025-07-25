Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu çerçevede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 1856 sentetik ecza hapı, 6,15 gram sentetik uyuşturucu, 169 uyuşturucu hap, hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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