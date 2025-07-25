Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Bu çerçevede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 1856 sentetik ecza hapı, 6,15 gram sentetik uyuşturucu, 169 uyuşturucu hap, hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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