Samsun'da dezavantajlı kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı sergi açıldı

Samsun'da Canik Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Canik Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kurslarında eğitim gören dezavantajlı kadın kursiyerlerin ürettiği el emeği ürünlerinin bulunduğu sergi açıldı.

Canik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren ADEM ve SODAM kurslarında eğitim gören 326 kursiyerce kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide örgü, boyama, dantel, panç, amigurumi bebek, çeşitli el işleri ve sıfır atık uygulamalarından yapılan süs eşyaları yer alıyor.

Canik Kaymakamı Şeref Aydın, AA muhabirine, kadınların emeklerinin sergilendiği çok güzel bir sergi açtıklarını söyledi.

Kursiyerlerin sergiden çok memnun olduğunu belirten Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl, 'Aile Yılı' ilan edildi. Aile bizim için de çok önemli, toplumun temel taşı. Aile Destek Merkezi, Aile Yılı'nda daha da anlamlı hale geldi. Sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı bulunan kadınlarımıza destek veriyoruz, onları eğitimden geçiriyoruz. Belli meslekler öğreniyorlar ve girişimci kadınlar yetiştiriyoruz. Bir yandan bu kurslarda kadınlarımız meslek öğrenirken bir yandan da sosyal hayata adaptasyon yönünden çok iyi gelişmeler kaydediyorlar." dedi.