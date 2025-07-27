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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Samsun'un Bafra ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 00:33 Güncelleme: 27.07.2025 - 00:33
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Bafra ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, belirledikleri adreslerde yaptıkları aramada 3 bin 837 sentetik ecza hapı, yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 3 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

        Polis, olayla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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