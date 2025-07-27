Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
Samsun'un Bafra ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, belirledikleri adreslerde yaptıkları aramada 3 bin 837 sentetik ecza hapı, yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 3 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.
Polis, olayla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
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