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        Salıpazarı'nda uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 14:22 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:22
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        Salıpazarı'nda uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Bir ihbarı değerlendiren Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

        Şüpheli M.A'nın (40) ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı, kenevir bitkilerine el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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