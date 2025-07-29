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        Samsun'da bir kişi, tartıştığı akrabasını silahla öldürdü

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabasını silahla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 14:25 Güncelleme: 29.07.2025 - 14:25
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        Samsun'da bir kişi, tartıştığı akrabasını silahla öldürdü
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabasını silahla vurarak öldürdü.

        Alınan bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan emekli polis C.Ç. ile akrabası B.Ç. arasında Sarıhasan Mahallesi'nde tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ç, tabancayla B.Ç'ye ateş etti.

        Kurşunların isabet ettiği B.Ç, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Olayın ardından kaçan C.Ç'nin yakalanması için İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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